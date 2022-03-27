Оккупанты запустили две ракеты в одесском направлении, но оборона отразила удар - Центр стратегических коммуникаций

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в "Фейсбуке".



"Утром 27 марта оккупанты запустили две ракеты по Одесской области, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесчины налажена четко и готова противодействовать любым провокациям противника, заявили в оперативном командовании "Юг", – говорится в сообщении.



Оккупанты прибегают к воздушной разведке береговой полосы из-за обстрелов, а также пытаются психологически давить на жителей прибрежных территорий.

Напомним, в воздушных силах ВСУ призвали иностранных партнеров предоставить Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства и самолеты.