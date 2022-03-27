Оккупанты запустили две ракеты в одесском направлении, но оборона отразила удар - Центр стратегических коммуникаций
Захватчики 27 марта выпустили две ракеты в направлении Одесской области, но украинские военные отбили удар
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в "Фейсбуке".
"Утром 27 марта оккупанты запустили две ракеты по Одесской области, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесчины налажена четко и готова противодействовать любым провокациям противника, заявили в оперативном командовании "Юг", – говорится в сообщении.
Оккупанты прибегают к воздушной разведке береговой полосы из-за обстрелов, а также пытаются психологически давить на жителей прибрежных территорий.
Напомним, в воздушных силах ВСУ призвали иностранных партнеров предоставить Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства и самолеты.
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