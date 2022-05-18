Оккупанты запустили Бердянск: в городе нашествие гусениц и комаров, загрязненное море и ужасные продукты из РФ
Жители Бердянска жалуются, что за период российской оккупации их город стал запущенным
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Жители Бердянска жалуются на состояние города во время российской оккупации.
"Бердянцы жалуются, что за период оккупации город запустили. Сообщают о нашествии гусениц на деревьях, из-за несвоевременной обработки, загрязненного травой и водорослями морского побережья и большого количества комаров. Также бердянцы не удовлетворены качеством завезенных из РФ товарами бытов", - ОВА.
Российская техника вошла в Бердянск 27 февраля.
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