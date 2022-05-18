Оккупанты запустили Бердянск: в городе нашествие гусениц и комаров, загрязненное море и ужасные продукты из РФ

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Жители Бердянска жалуются на состояние города во время российской оккупации.

"Бердянцы жалуются, что за период оккупации город запустили. Сообщают о нашествии гусениц на деревьях, из-за несвоевременной обработки, загрязненного травой и водорослями морского побережья и большого количества комаров. Также бердянцы не удовлетворены качеством завезенных из РФ товарами бытов", - ОВА.

Российская техника вошла в Бердянск 27 февраля.

В Мелитополе действуют украинские партизаны. Ликвидировали русских военных высокого ранга.

На вечер 17 мая в Запорожской области Россия взяла в заложники 280 украинцев.

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