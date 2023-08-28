Оккупанты запускают в работу "военкоматы" на юге Украины. Постановка на "учет" станет обязательной

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Продолжается развертывание работы "военнокоматов" на Херсонщине и Запорожье. В то же время россияне уже предупреждают мужское население о необходимости встать на учет в фейковые структуры", - говорится в сообщении.

По данным Сопротивления, с 2024 года учет в "военнокоматах" станет уже обязательным, а следующим шагом будет принудительная мобилизация, как это происходит на востоке Украины и Крыма.

В ЦНС напомнили, что мобилизация населения оккупированных территорий является нарушением международного права.