Об этом сказал полковник Николай Данилюк на брифинге в Military Media Center.

Он рассказал, что в районах села Субич и Княжполь Каменец-Подольского района, а также в селе Заставное Львовской области были обнаружены фрагменты крылатых ракет, которые до 31 октября россиянами не использовались.

Экспертиза установила, что данные фрагменты принадлежат стратегической крылатой ракете Х-55. Это советская ракета, предназначенная для нанесения ударов по стратегическим целям. По словам Данилюка, ракеты не были оснащены взрывоопасной боевой частью.

Он считает, что такие "пустые" ракеты должны отвлекать на себя украинскую ПВО, чтобы оккупантам было легче попасть в критическую инфраструктуру из "калибров".

"Это сознательный запуск, направленный на проведение демонстрационных действий, отвлечение на себя украинской ПВО, истощение ее, в то время как современные российские Х-101 и 3М-14Е комплекса "Калибр" направляются на критическую инфраструктуру и жилые кварталы, что повышает эффективность их применения", - сказал Данилюк.

Он также подчеркнул, что даже неснаряженная ракета несет угрозу неизбирательного поражения из-за кинетической энергии и остатков топлива в ней.

Авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора Богдан Долинце рассказал . что Россия в состоянии производить 100-120 крылатых ракет в месяц.

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