Об этом он написал в телеграмме.

По его словам, с 08:00 23 сентября члены "избирательных комиссий" вместе с автоматчиками приходят к жителям Мелитополя домой. Они заставляют мирное население под дулами автоматов ставить галочки в "правильном" месте в бюллетенях.

"Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Напуганным местным жителям подсказывают, в каком месте бюллетень правильно поставить отметку", - отмечает Федоров.

Ранее стало известно, что всех, кто принимал "гуманитарку" на временно оккупированных территориях, кафиры заставляют участвовать в псевдореферендумах.