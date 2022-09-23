Оккупанты запугивают жителей Мелитополя оружием и заставляют "правильно" голосовать на псевдореферендуме, - мэр
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики заставляют жителей города под дулами автоматов "правильно" голосовать на псевдореферендуме
Об этом он написал в телеграмме.
По его словам, с 08:00 23 сентября члены "избирательных комиссий" вместе с автоматчиками приходят к жителям Мелитополя домой. Они заставляют мирное население под дулами автоматов ставить галочки в "правильном" месте в бюллетенях.
"Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Напуганным местным жителям подсказывают, в каком месте бюллетень правильно поставить отметку", - отмечает Федоров.
- Ранее стало известно, что всех, кто принимал "гуманитарку" на временно оккупированных территориях, кафиры заставляют участвовать в псевдореферендумах.
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