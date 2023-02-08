Оккупанты запугивают украинцев, что без роспаспорта невозможно будет владеть имуществом, - мэр Мелитополя Федоров

Об этом сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Россияне объявили, что без паспорта сложно будет вести бизнес, а владельцев украинских паспортов лишили возможности получать некоторые соцвыплаты.

Оккупанты также обещают, что с 1 марта пенсии будут получать только владельцы паспорта РФ. Другим – "прожиточный минимум", на который невозможно прожить.

Переоформить авто без российского паспорта уже нельзя, а людей запугивают, что при отсутствии роспаспорта скоро невозможно будет владеть имуществом.

"Делают из жителей оккупированных, которых сами же поставили на грань выживания, преступников. И думают, что так смогут покорить людей. Несмотря на давление и устрашение, даже с паспортами РФ, которые будут вынуждены взять, чтобы не умереть с голоду, непокоренные жители ВОТ остаются верными Украине и больше всего ждут победы!" - пишет Иван Федоров.