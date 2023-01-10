Об этом сообщает в телеграмме мэр города Иван Федоров .

"Через 10 месяцев сопротивления решисты вспомнили методички "госбезопасности" и делают жизнь на оккупированных территориях еще более невыносимой. Чтобы сломать волю жителей занятых территорий, захватчики вспомнили опыт дедов-кадебистов, издевавшихся над украинцами почти 100 лет назад, и решили "повторить", - считает Федоров.

Сообщается, что российские захватчики обнародуют данные об украинских гражданах в телеграмм-каналах, где побуждают жителей временно оккупированной территории Запорожской области анонимно доносить на своих соседей за деньги.

Также оккупанты запугивают украинцев профилактическими беседами и пытают, а не покорившихся депортируют за пределы оккупированной территории без вещей.

Кроме того, рашисты создали и рекламируют чат-боты, где можно сообщать об "украинских партизанах": "То есть о каждом жителе с проукраинской позицией".

"У рашистов очередная волна агрессии из-за того, что наш город не сдается. Оккупанты боятся, потому что Мелитополь - это Украина!" – подчеркнул городской голова.