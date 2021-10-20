Оккупанты запретили жителям Крыма старше 65 лет выходить из домов и отменили их транспортные льготы
Оккупационная администрация Крыма запретила жителям полуострова в возрасте от 65 лет покидать свои дома в связи с распространением коронавируса
Об этом сообщает РБК-Украина.
Запрет начинает действовать с 25 октября. В "указе" главы оккупационной администрации Сергея Аксенова говорится, что люди в возрасте от 65 лет могут выходить из дома только в случаях угрозы жизни и здоровью.
Кроме того, оккупанты отменяют льготы на проезд для этих людей.
Также с 25 октября захватчики вводят обязательные QR-коды для посещения общественных заведений - кафе, ресторанов, баров, клубов, дискотек, фитнес-центров, театров, библиотек и музеев.
При этом заведениям общественного питания позволят работать только до 23:00.
Ограничения вводят до особого распоряжения оккупационной администрации.
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