Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

Как говорится в сообщении, после того, как оккупантам не удалось начать образовательный процесс из-за отсутствия желающих педагогов, они начали терроризировать украинских учителей.

"Мариуполь. Сейчас. Снова усиление режима. Теперь оно касается педагогов. В связи с тем, что громко анонсированные запуски большинства школ, лицеев и двух вузов провалились из-за отсутствия педагогов, учителям вновь запрещен выезд из Мариуполя. Пропуски на них не выдаются. "Более того, становятся массовыми факты "убеждения" выхода на работу из-за побоев. отдельные патрули посещают педагогов дома и примерами объясняют необходимость сотрудничества. Все это происходит при содействии и сопровождении коллаборантов", - пишет Андрющенко.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики активно проводят фортификационные работы в направлении населенного пункта Мангуш.

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