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Оккупанты запретили въезд гражданских без местной регистрации до 4 сел на Запорожье, - Генштаб

2 мая, 2023 вторник
06:51
Война с Россией

К селам Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Чумацкое Запорожской области захватнические войска запретили въезд мирных жителей без местной регистрации. А в оккупированной Горностаевке Херсонской области наблюдаются проблемы с сотовой связью российских операторов

Об этом в утренней сводке 2 мая сообщает Генштаб ВСУ.

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области.

В частности, в населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Чумацкое захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации.

Кроме того, в Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины.

Местное командование российских оккупационных войск этот факт объясняет результатами поражения, которое наносят Вооруженные Силы Украины.

Россияне сосредоточены на наступлении по 4 направлениям, ВСУ отразили 41 атаку

Вражеские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них ВСУ отразили 41 атаку противника.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские воины держат оборону.

Силы обороны уничтожили 3 ЗРК, поразили 3 склада и около 10 районов скопления захватчиков

Авиация Сил обороны за 1 мая уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Россия нанесла 19 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине за сутки

Российская Федерация продолжает применять тактику террора. В минувшие сутки противник нанес 19 ракетных ударов (украинские защитники успешно уничтожили 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанес 17 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Есть погибшие и раненые среди мирного населения, среди них есть дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях в течение суток россияне нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок.

А также обстреляли населенные пункты Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении армия РФ пыталась улучшить тактическое положение, вела безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки.

Нанесла авиаудара по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.

К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлению к населенному пункту Предтечине.

А еще нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские военные вели наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели.

Нанесли авиаудар по Авдеевке. Обстреляли Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку.

Вражеских обстрелов потерпела также Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Кроме того, они обстреливают населённые пункты. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Зеленая Роща на Запорожье; Никополь Днепропетровской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Белозерка, Кизомис и город Херсон.

  • В понедельник, 1 мая, россияне обстреляли образовательное учреждение Новгород-Северского района Черниговщины. В результате обстрела погиб ребенок, а также есть раненые.
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