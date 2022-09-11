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Оккупанты запретили провозить через Васильевку гумгрузы на Херсонщину, - советник мэра Херсона

11 сентября, 2022 воскресенье
22:48
война с Россией

Социально незащищенные слои в Херсоне страдают из-за проблем со снабжением питанием, запрет россиян на ввоз гуманитарной помощи осложнил ситуацию

Об этом в эфире Еспресо сказал советник городского головы Херсона Роман Головня.

"Чем ближе к фронту, тем сложнее гуманитарная ситуация и с продуктами питания, и с лекарствами. В какой-то степени люди страдают и голодают. Колаборантам и оккупантам наплевать на мирных людей", - рассказал он.

По словам Головни, они заняты выживанием и о помощи людям речь не идет.

"Непростая ситуация в Херсоне, он отрезан от левобережной части, которая была одним из элементов снабжения продуктов питания. Еды достаточно, но все зависит от слоя населения. Социально незащищенные слои страдают. Оккупанты запретили через Васильевку провозить гуманитарные груза на территорию Херсонщины. Это значительно усложнило ситуацию", - подытожил советник мэра.

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Украина
Херсон
Херсонщина
Запорожская область
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