Оккупанты запретили местным покидать поселок Першотравневое в Херсонской области

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские захватчики ограничивают право свободного передвижения гражданских на временно занятых территориях. Так, местным жителям населенного пункта Першотравневое Харьковской области запрещено покидать поселок", - рассказали в ВСУ.

Поселок Першотравневое расположен на востоке Херсонской области и фактически граничит с Запорожской. Населённый пункт расположен возле трассы М14, соединяющей Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Херсон, Николаев и Одессу.

С начала суток 26 октября российский агрессор продолжает обстреливать Украину, захватчики нанесли ракетный удар и совершили 11 обстрелов из РСЗО.

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