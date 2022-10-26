Оккупанты запретили местным покидать поселок Першотравневое в Херсонской области
Российские военные запретили жителям оккупированного поселка Першотравневое на Херсонщине покидать населенный пункт
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Российские захватчики ограничивают право свободного передвижения гражданских на временно занятых территориях. Так, местным жителям населенного пункта Першотравневое Харьковской области запрещено покидать поселок", - рассказали в ВСУ.
Поселок Першотравневое расположен на востоке Херсонской области и фактически граничит с Запорожской. Населённый пункт расположен возле трассы М14, соединяющей Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Херсон, Николаев и Одессу.
- С начала суток 26 октября российский агрессор продолжает обстреливать Украину, захватчики нанесли ракетный удар и совершили 11 обстрелов из РСЗО.
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