Оккупанты заняли Тростянец на Сумщине: все дороги разбиты, повреждены линии электропередач

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



"По состоянию на 1.03 три российских колонны с разных сторон зашли в Тростянец и полностью заняли город. Снесли танком ворота в Круглый Двор (усадьба, уникальный памятник архитектуры XVIII ст., - ред.), разбили картинную галерею", - говорится в сообщении.



Живицкий отмечает, что все дороги в городе были разбиты, а также повреждены линии электропередач. Кроме того, россияне ходят по домам людей и выгоняют их на улицы.



"Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал здесь такой себе штаб", - сообщил глава ОВА.



Живицкий подчеркнул, что городская власть и местные силы терробороны делают все возможное для того, чтобы у людей была еда и безопасные условия. Также он показал фотографии с уничтоженной российской техникой силами ТрО.

































Напомним, в Сумской области украинские военные "Байрактарами" уничтожили почти 200 единиц российской техники.

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