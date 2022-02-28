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Главная война с Россией Оккупанты заняли Бердянск и прекратили движение на Киев с запада, украинские военные отбили Волноваху и удерживают Мариуполь, - Арестович

Оккупанты заняли Бердянск и прекратили движение на Киев с запада, украинские военные отбили Волноваху и удерживают Мариуполь, - Арестович

28 февраля, 2022 понедельник
00:48
война с Россией

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что угроз со стороны российских оккупационных войск большим городам нет, и Украина осуществляет удачную оборонную операцию и имеет тактические успехи

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Эспрессо.TV.

"Западнее Киева противник полностью прекратил движение. Некоторые его подразделения отходят - тактическое отступление, о котором я говорил еще днем. И наша артиллерия и авиация продолжает наносить по нему уже ночные удары, помогая ему задуматься о том, что может вообще нужно отойти. Бердянск занят противником, там не было наших войск. Они город взяли, это та группировка, которая шла из Мелитополя на Мариуполь", - сообщил Арестович.

Также он отметил, что в городе Купянск Харьковской области ситуация еще выясняется. Ранее сообщалось, что мэр города Геннадий Мацегора провел переговоры с военными РФ и сдал город агрессору из-за угроз применения вооруженной атаки.

" Купянск - выясняется ситуация. Несмотря на запись мэра Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город. Мы выясняем ситуацию, не все там так просто", - заметил Арестович.

Кроме того, Волноваху занял противник, однако Вооруженные Силы Украины провели контратаку и отбили город. Также неудачной для россиян была попытка зайти в глубь Харькова.

Арестович сообщил, что сейчас тихо на черниговском и сумском направлении. Также держится Мариуполь.

"Подходят резервы из Крыма небольшие в сторону Херсона. И по оценкам, 11 российских БДК (больших десантных кораблей, - ред.), каждый из которых перевозит комплект примерно из батальона. Вышел в море и ищет себе приключений где-нибудь в районе, возможно, Одессы. Они могут попытаться взорвать десант, но увидим, что такое выполнение российских военных десантных операций, и выполнение украинских военных оборонных противодесантных операций. Я думаю, что наши, как всегда, сделают все лучше", - сказал Арестович.

Также советник главы ОП отмечает, что воздушная тревога не всегда означает, что ракеты улетают непосредственно на город. Однако гражданам всегда следует скрываться.

"Произошел воздушный налет, ракетные удары были совершены снова по территории Украины, по Киеву. Три ракеты: одна неизвестно где, одну сбили, одна попала в Софиевскую Борщаговку. Данные выясняются", - пояснил Арестович.

Он добавил, что имеет оптимистическое настроение, ведь Украина осуществляет удачную оборонную операцию, а каждый день для противника - это новые потери, в том числе и потеря веры в собственные силы.

"Думаю, что утром нас ждут еще ряд хороших новостей. Не переживайте, держим оборону. Подходят новые силы. За двое суток более 100 тыс. резервистов поступило в ВСУ и силы ТрО. Мы готовы, наша тактика дает огромные успехи. Угрозы большим городам нет, наши службы безопасности умело работают", - заявил Арестович.
 

  • Напомним, в Генштабе обновили данные о потерях России: умерли 4500 человек, украинские военные уничтожили 150 российских танков и 26 вертолетов.


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