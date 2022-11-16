Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил в Facebook .

"Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", - написал он и показал видео.

По словам Клименко, полицейские саперы с начала деоккупации обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины и убрали более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

Главный полицейский Украины призвал жителей только что освобожденных территорий не спешить с возвращением домой.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

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