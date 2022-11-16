Оккупанты заминировали здание управления полиции в Херсонской области: взрывотехники были вынуждены его взорвать
Российские оккупанты перед побегом заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области, нашим взрывотехникам пришлось его взорвать
Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил в Facebook .
"Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", - написал он и показал видео.
По словам Клименко, полицейские саперы с начала деоккупации обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины и убрали более 4 тысяч взрывоопасных предметов.
Главный полицейский Украины призвал жителей только что освобожденных территорий не спешить с возвращением домой.
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