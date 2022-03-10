Оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с Запорожской АЭС
Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.
Об этом сообщили в Энергоатоме, передает Еспресо.TV.
"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией", - говорится в сообщении.
Также в Энергоатоме отметили, что захватчики обсуждали намерения направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс.
"На самом деле это физически невозможно сделать", – уточнили в предприятии.
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
- 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
- Впоследствии на Запорожскую АЭС захватчики ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир в "безопасности" на ядерном объекте.
- Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.
- Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.
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