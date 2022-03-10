Оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с Запорожской АЭС

Об этом сообщили в Энергоатоме, передает Еспресо.TV.



"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией", - говорится в сообщении.



Также в Энергоатоме отметили, что захватчики обсуждали намерения направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс.



"На самом деле это физически невозможно сделать", – уточнили в предприятии.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.

4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.

Впоследствии на Запорожскую АЭС захватчики ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир в "безопасности" на ядерном объекте.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.

Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.

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