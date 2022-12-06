Об этом заявил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко, передает Радио Свобода.

"Левый берег Днепра и территория города заминированы. Знаю, что в населенных пунктах, которые от берега в глубине в сторону Крыма и принадлежащих к Новокаховской общине, там на перекрестках улиц стоят соответствующие установки, время от времени в последнее время стреляющие в сторону населенных пунктов на правом берегу (Днепра – ред.) в сторону освобожденной территории Херсонщины", – сказал Коваленко.

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Коваленко добавил, что большинство жителей Новой Каховки уехали из города, а оставшиеся пытаются избегать контактов с оккупантами. При этом Коваленко отметил, что в городе стало меньше оккупантов.

"Россияне стали в плане контакта с людьми менее активными. Они стали более активными в плане вывоза (имущества – ред.) и краж. Это вывоз оборудования из медицинских учреждений, учебных заведений. С частных торговых точек, включая морозильные камеры, холодильники. В основном обращают внимание на это", – рассказал Коваленко.

Ранее Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил, что из РФ на оккупированную Херсонщину перебрасывают силовиков для проведения незаконной мобилизации местных жителей.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты в Херсонской области вывозят продовольствие в РФ и грабят дома.

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