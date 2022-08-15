Оккупанты заменяли некоторые объекты на ЗАЭС и пытаются по ним попасть, чтобы создать провокацию, - депутат облсовета Лишенко
Депутат Запорожского облсовета Сергей Лишенко рассказал, что захватчик обстреливает объекты инфраструктуры АЭС: железнодорожная зона станции, склады и т.д.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"По информации от местных жителей, сейчас на территории ЗАЭС подготовлены оккупантами несколько объектов в условно безопасной зоне, которые они заменяли. Именно по этим местам захватчики и пытаются попасть, чтобы сдетонировали, заложены ими, взрывные устройства, а после взрыва можно было бы рассказывать о том, что украинцы обстреливают станцию и вот повреждения. То есть идет такая провокация", - прокомментировал депутат облсовета.
Сергей Лишенко добавил, что эти обстрелы ведутся не по реакторам, а по объектам инфраструктуры станции, поблизости есть железнодорожная зона АЭС, склады и т.д.
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