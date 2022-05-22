Оккупанты заменили "Киевскую Русь" на "Русь" в учебниках истории для детей с временно оккупированных территорий
Отныне в учебниках временно оккупированных территорий истории для детей название "Киевская Русь" оккупанты заменили на "Русь"
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Это лишит детей доступа к объективным историческим фактам и приведет к уничтожению исторической памяти, национальной идентичности и самобытности маленьких украинцев", - заявила она.
По словам Денисовой, подобные действия оккупанта приводят к нарушению статьи 29 Конвенции ООН о правах ребенка. Ею предусмотрено, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание культурной самобытности, языка и национальных ценностей страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и цивилизаций, отличных от его собственной.
- Напомним, в библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей началось изъятие украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды. Для этого привлечены российские подразделения "военной полиции". В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые идеологические функции.
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