Оккупанты замаскировали результаты обстрела здания учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС
Российские военные вырыли окопы вдоль всего периметра Запорожской АЭС, а также разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения
Об этом сообщает Энергоатом.
"Результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции застенчиво прикрыли. Вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что сотрудникам Запорожской АЭС запрещено приходить на работу с телефонами.
- Российские оккупанты разместили на Запорожской АЭС свою военную технику .
- Впоследствии на ЗАЭС прибыли 11 сотрудников Росатома, в том числе инженеры. Представитель группы сообщил, что они были направлены для оценки ядерной и радиационной безопасности. Также предполагают, что еще одной причиной их прибытия может служить то, что сотрудники Запорожской АЭС отказались сотрудничать с оккупантами.
- Запорожскую АЭС перевели на минимальный уровень мощности из-за повреждений высоковольтной линии.
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