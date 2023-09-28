Оккупанты заливают окопы бетоном, - соучредитель DeepState о новых линиях обороны РФ вокруг Токмака
Вокруг Токмака возникают новые полосы обороны РФ. Оккупанты выстраивают позиции и заливают окопы бетоном
Об этом рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Эспрессо".
"Токмак – очень важный логистический город. Ежедневно мы видим как появляются новые линии обороны, окопы, сооружения РФ вокруг города. Россияне абсолютно все заливают бетоном и как кроты закапываются в глубину. Уже неоднократно украинские военные наталкивались на эти "норы". Это логично, потому что наступление ВСУ на этом направлении набирает обороты", - сообщил Погорелый.
По его словам, самые активные боевые действия идут в районе Вербового и Новопрокоповки. Там каждый день идет движение и работа ВСУ.
"Украинские военные продвигаются по этому направлению. Населенные пункты будут освобождены, будет увеличиваться синяя зона, как и сообщало выше командование", - подчеркнул соучредитель DeepState.
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