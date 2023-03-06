Оккупанты закрыли въезд в Лисичанск для людей без паспорта РФ

Об этом информирует Луганская областная военная администрация .

"Лисичанск снова закрыли на въезд. Попасть в город можно только при наличии регистрации и, соответственно, документов российского образца", - пишет пресс-служба.

Кроме того, во временно захваченном регионе нельзя получить пособие на новорожденного ребенка без паспорта РФ.

"Судьба малышей, у чьей мамы другое гражданство, чиновников не волнует. Хочешь прокормить младенца - срочно иди в паспортный стол и жди", - говорится в сообщении.

В Луганской ОВА пишут, что на линии фронта 5 марта произошло 14 боестолкновений, в результате которых ликвидировали 34 захватчика, по меньшей мере 62 получили ранения. Также уничтожены два вражеских танка Т-72, БМП и самоходный миномет "Тюльпан".

В то же время враг внедряет разную "государственную политику" в некоторых населенных пунктах области.

"Так, если в Северодонецке захватчики хотя бы показательно вставляют окна в избранные дома, где, в основном, сами и живут, то в соседнем Рубежном даже это предложили сделать за деньги. Весной, когда люди как-то пережили зиму без окон или вставили их за свой счет", - добавили в пресс-службе.