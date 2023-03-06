Оккупанты закрыли въезд в Лисичанск для людей без паспорта РФ
На временно оккупированной территории Луганской области российские войска закрыли на въезд город Лисичанск для людей без паспорта РФ
Об этом информирует Луганская областная военная администрация .
"Лисичанск снова закрыли на въезд. Попасть в город можно только при наличии регистрации и, соответственно, документов российского образца", - пишет пресс-служба.
Кроме того, во временно захваченном регионе нельзя получить пособие на новорожденного ребенка без паспорта РФ.
"Судьба малышей, у чьей мамы другое гражданство, чиновников не волнует. Хочешь прокормить младенца - срочно иди в паспортный стол и жди", - говорится в сообщении.
В Луганской ОВА пишут, что на линии фронта 5 марта произошло 14 боестолкновений, в результате которых ликвидировали 34 захватчика, по меньшей мере 62 получили ранения. Также уничтожены два вражеских танка Т-72, БМП и самоходный миномет "Тюльпан".
В то же время враг внедряет разную "государственную политику" в некоторых населенных пунктах области.
"Так, если в Северодонецке захватчики хотя бы показательно вставляют окна в избранные дома, где, в основном, сами и живут, то в соседнем Рубежном даже это предложили сделать за деньги. Весной, когда люди как-то пережили зиму без окон или вставили их за свой счет", - добавили в пресс-службе.
- Российские оккупационные власти на территории Луганской области вынуждают автовладельцев перерегистрировать номерные знаки на российские.
- Также на временно оккупированной территории Луганской области фермеров обязывают вносить информацию о сборе и переработке урожая в российскую систему.
- По данным Луганской ОВА, на временно оккупированных территориях россияне организовали выезды по домам, чтобы поскорее провести принудительную паспортизацию украинцев.
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