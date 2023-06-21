Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Город фактически закрыт на въезд и выезд, за исключением военных и коллаборантов и их родственников, которые еще не успели скрыться", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что оккупанты также запретили свободное передвижение по городу и увеличили количество блокпостов.

"Особое внимание уделяется тем, у кого нет вражеского паспорта", - рассказали в Спротиве.

Васильевка – это ключевой населенный пункт, который открывает ВСУ дорогу на другие направления – Токмак и Мелитополь. Поэтому по мере продвижения украинских защитников нарастают панические настроения армии РФ. Именно с этим, очевидно, связано усиление репрессивного режима в Васильевке.