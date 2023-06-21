Оккупанты закрыли Васильевку Запорожской области на въезд и выезд и ограничили передвижение по городу
Россияне в рамках так называемых контрдиверсионных мер закрыли временно оккупированную Васильевку Запорожской области на въезд и выезд и ограничили передвижение по городу
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Город фактически закрыт на въезд и выезд, за исключением военных и коллаборантов и их родственников, которые еще не успели скрыться", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что оккупанты также запретили свободное передвижение по городу и увеличили количество блокпостов.
"Особое внимание уделяется тем, у кого нет вражеского паспорта", - рассказали в Спротиве.
Васильевка – это ключевой населенный пункт, который открывает ВСУ дорогу на другие направления – Токмак и Мелитополь. Поэтому по мере продвижения украинских защитников нарастают панические настроения армии РФ. Именно с этим, очевидно, связано усиление репрессивного режима в Васильевке.
- 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Это около 17 км от Васильевки.
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