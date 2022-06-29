Оккупанты закрепляются в части Клинового и развернули "грады" у границы Украины, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости от государственной границы Украины реактивных систем залпового огня "Град".

В Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. В целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.

Совершал обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.

Также в рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.

В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.

На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчояровка – Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.

На Новопавловское направление оккупанты переместили в две батальонные тактические группы из Авдеевского и Бахмутского направлений.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков основные усилия сосредотачивают на содержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

На Криворожском направлении враг с целью усиления своих подразделений переместил в определенный район в одну батальонную тактическую группу.

В Николаевском направлении, с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники, агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота Российской Федерации продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведет разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационных ударов по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше терпят значительные потери в боях с Силами обороны Украины", - отмечают в Генштабе.

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