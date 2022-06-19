Оккупанты захватили Запорожский железорудный комбинат, в ОВА заявляют об опасности заражения вод
Оккупанты на прошлой неделе захватили Запорожский железорудный комбинат. В областной военной администрации опасаются, что на комбинате насосные станции перестанут откачивать воду, что может привести к тяжелым последствиям
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.
По его словам, Россия оккупировала Запорожский железорудный комбинат.
"Если не будут работать насосные станции и не будут откачивать воду, то через неделю вода с 1 километра поднимется на отметку -30, и это может иметь тяжелые последствия: заражение поверхностных вод и горизонтов железной рудой", - сказал он.
Старух отметил, что комбинат не работает, но это единственное в Украине предприятие, добывающее железную руду из глубины 1 километра.
ОВА созвало комиссию для изучения ситуации и дальнейших шагов.
- Напомним, в Мелитополе оккупанты заставляют студентов подавать документы в псевдоуниверситет "МГУ" и угрожают отчислением.
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