Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

По его словам, Россия оккупировала Запорожский железорудный комбинат.

"Если не будут работать насосные станции и не будут откачивать воду, то через неделю вода с 1 километра поднимется на отметку -30, и это может иметь тяжелые последствия: заражение поверхностных вод и горизонтов железной рудой", - сказал он.

Старух отметил, что комбинат не работает, но это единственное в Украине предприятие, добывающее железную руду из глубины 1 километра.

ОВА созвало комиссию для изучения ситуации и дальнейших шагов.

Напомним, в Мелитополе оккупанты заставляют студентов подавать документы в псевдоуниверситет "МГУ" и угрожают отчислением.

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