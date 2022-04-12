Оккупанты захватили судно под флагом Либерии, - Денисова
Российские военные захватили в плен экипаж еще одного судна на территории Мариупольского морского порта
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были взяты в заложники члены экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. 18 моряков, являющихся гражданами Украины, вывезены в временно оккупированный Донецк. Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта. Известно, что за неимением продовольствия экипаж был вынужден перейти на двуразовое питание", - отметила она.
Читайте также: РФ захватила иностранное судно в порту Мариуполя, 18 украинцев и египтянина вывезли в ОРДЛО, - Денисова
По словам Денисовой, в плену окупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, которые были заблокированы россиянами в порту Мариуполя.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное