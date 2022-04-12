Оккупанты захватили судно под флагом Либерии, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были взяты в заложники члены экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. 18 моряков, являющихся гражданами Украины, вывезены в временно оккупированный Донецк. Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта. Известно, что за неимением продовольствия экипаж был вынужден перейти на двуразовое питание", - отметила она.



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По словам Денисовой, в плену окупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, которые были заблокированы россиянами в порту Мариуполя.