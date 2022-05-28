Оккупанты захватили один отель Северодонецка, дальше пройти не могут, - Гайдай
Бои идут на окраине Северодонецка. Оккупанты захватили территорию гостиницы "Мир" и больше успехов не имеют. У них значительные потери, дальше пройти не могут
Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире литовского телевидения.
"Обстрелы не утихают, горячо в Северодонецке. Город под украинским флагом.
Орки контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, имеют значительные потери. Продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку", - сообщил Гайдай.
По его словам, территорию Луганской области постоянно обстреливают. Инфраструктура уничтожена полностью. Воды, газа, света нет. Также русская армия уничтожает штабы гуманитарной помощи, больницы и мосты.
"Россияне бросили все силы, чтобы захватить Северодонецк. Они неоднократно пытались отрезать трассу Лисичанск - Бахмут. И учитывая, что это может быть хоть какой-то победой, которую можно озвучить, то бросят все средства, чтобы преуспеть на этом направлении. Но я думаю, что ничего в ближайшее время у них не удастся", - добавил глава области.
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