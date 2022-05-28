Оккупанты захватили один отель Северодонецка, дальше пройти не могут, - Гайдай

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире литовского телевидения.

"Обстрелы не утихают, горячо в Северодонецке. Город под украинским флагом.

Орки контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, имеют значительные потери. Продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку", - сообщил Гайдай.

По его словам, территорию Луганской области постоянно обстреливают. Инфраструктура уничтожена полностью. Воды, газа, света нет. Также русская армия уничтожает штабы гуманитарной помощи, больницы и мосты.

"Россияне бросили все силы, чтобы захватить Северодонецк. Они неоднократно пытались отрезать трассу Лисичанск - Бахмут. И учитывая, что это может быть хоть какой-то победой, которую можно озвучить, то бросят все средства, чтобы преуспеть на этом направлении. Но я думаю, что ничего в ближайшее время у них не удастся", - добавил глава области.

Россияне хотят оцепить позиции ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб ВСУ.

Российские военнослужащие разрушили помещение кинотеатра в Лисичанске.

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