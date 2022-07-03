Оккупанты захватили общежития Херсонского государственного университета: готовятся заселять россиян
В оккупированном Херсоне захватчики захватили общежития государственного университета. Студентов выгнали, планируют заселять россиян
Об этом сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в фейсбуке .
"Оккупанты захватили общежития Херсонского государственного университета. Студентов и аспирантов, которые там проживали, выгнали на улицу", - подчеркнул он.
По словам Сергея Данилова, оккупанты готовятся заселять в общежития российских военных или гражданских специалистов.
- 3 июля британская разведка сообщила, что в оккупированной россиянами Херсонской области развернулось широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление захватчикам.
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