Об этом сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в фейсбуке .

"Оккупанты захватили общежития Херсонского государственного университета. Студентов и аспирантов, которые там проживали, выгнали на улицу", - подчеркнул он.

По словам Сергея Данилова, оккупанты готовятся заселять в общежития российских военных или гражданских специалистов.

3 июля британская разведка сообщила, что в оккупированной россиянами Херсонской области развернулось широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление захватчикам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb