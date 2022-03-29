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Оккупанты захватили дом экс-футболиста "Динамо" в Гостомеле и разместили во дворе БТРы

29 мартa, 2022 вторник
15:53
Спорт

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук сообщил, что российские захватчики разместили под его домом в Гостомеле БТРы

Об этом Ващук написал в Facebook.

По его словам, через несколько дней после того, как ему удалось выбраться из Гостомеля, возле его дома появилась российская военная техника.

"Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом с "дружеским визитом" заехали "освободители". Два российских БТРа въехали ко мне во двор. Хорошо, что я успел вывезти детей", - написал Ващук.

Он обратился к подписчикам, читающим его запись за границей с призывом отбросить иллюзии в отношении России.

"Они пришли сюда не договариваться. И мы здесь очень изменились. Вы себе представить не можете как. Сегодня у всех нас только одно желание – чтобы наши ВСУ как можно скорее вычистили эту нечисть из нашей Украины! Чтобы пришедшие сюда, на нашу землю, убивать и грабить были уничтожены, чтобы наша земля была свободна", – продолжил Ващук.

Также он поблагодарил защитников Украины.

"Каждый, кто сейчас борется с оккупантами, знайте – с вами Бог! С вами – люди. Спасибо вам и низкий поклон! Слава ВСУ! Слава армии! Победа будет за нами!", - подытожил Ващук, игравший за "Динамо" в 1993-2003 и 2005-2008 годах и выходивший с киевлянами в полуфинал Лиги чемпионов-1999.

На счету центрального защитника 63 матча и 1 гол за сборную Украины.

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война с Россией
Гостомель
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