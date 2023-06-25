Об этом 25 июня сообщает Крымская солидарность.

Отмечается, что задержанные - Рустем Курносов, Энвер Асанов и Эбабиль Ибрагимов, следовали автоколонной из нескольких машин к подножию Белой Скалы. Мужчины планировали совершить восхождение с крымскотатарскими флагами.

"Машины ехали одна за другой, но флаги были только на двух машинах. Лозунгов и призывов во время передвижения не было. На месте собрали со всех объяснения, затем сотрудник полиции сел в машину и сопровождал их в райотдел в Белогорске. Протоколы еще не составляли" , – рассказал один из активистов.

Также известно, что Эбабиля Ибрагимова после беседы с так называемым сотрудником полиции Крыма отпустили.

По данным Крымской солидарности, административные протоколы относительно Рустема Курносова и Энвера Усеинова составлены согласно ст. 20.2 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Белогорский районный суд признал крымских татар виновными в "проведении публичного мероприятия без представления в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия" и наложил на них штраф в размере 20 тысяч рублей.

Отметим, что 26 июня в Крыму отмечают День крымскотатарского флага.