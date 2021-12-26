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Главная война с Россией Оккупанты задержали патрули ОБСЕ возле Золотого и Станицы Луганской

Оккупанты задержали патрули ОБСЕ возле Золотого и Станицы Луганской

26 декабря, 2021 воскресенье
10:50

Российско-террористические силы в субботу, 25 декабря 2021 года, не пропустили и задержали патрули ОБСЕ возле Золотого и Станицы Луганской

Об этом сообщается в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине №48/2021, информирует Еспресо.TV.

"Утром 25 декабря вооруженные формирования в Луганской области в одном случае не пропустили наблюдателей, а в другом – задержали их проход в неподконтрольные правительству районы. Патрули Миссии направлялись из подконтрольных правительству районов", – говорится в отчете.

Запрет доступа произошел в 09:55 ориентировочно в 350 м севернее южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого, где члены вооруженных формирований РФ мотивировали это "мнением безопасности для СММ".

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"В 10:02 еще один патруль Миссии, следовавший через блокпост вооруженных формирований к югу от моста возле Станицы Луганской, задержали на 2 часа 16 минут. Члены вооруженных формирований мотивировали это "отсутствием предварительного уведомления", - говорится в отчете.

Кроме этого, ранее утром, в 09:07, на блокпосте у южного края участки разведения в районе Золотого боевики российских вооруженных формирований отказали еще одному патрулю Миссии в доступе на участок разведения, мотивировав это "мнением безопасности для СММ". Этот патруль должен был способствовать упомянутому патрулю Миссии в пересечении к неподконтрольным правительству районам.

"Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - сообщили в Миссии.


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Станица Луганская
СММ ОБСЕ
Золотое
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