Оккупанты задержали патрули ОБСЕ возле Золотого и Станицы Луганской

Об этом сообщается в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине №48/2021, информирует Еспресо.TV.



"Утром 25 декабря вооруженные формирования в Луганской области в одном случае не пропустили наблюдателей, а в другом – задержали их проход в неподконтрольные правительству районы. Патрули Миссии направлялись из подконтрольных правительству районов", – говорится в отчете.



Запрет доступа произошел в 09:55 ориентировочно в 350 м севернее южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого, где члены вооруженных формирований РФ мотивировали это "мнением безопасности для СММ".



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"В 10:02 еще один патруль Миссии, следовавший через блокпост вооруженных формирований к югу от моста возле Станицы Луганской, задержали на 2 часа 16 минут. Члены вооруженных формирований мотивировали это "отсутствием предварительного уведомления", - говорится в отчете.



Кроме этого, ранее утром, в 09:07, на блокпосте у южного края участки разведения в районе Золотого боевики российских вооруженных формирований отказали еще одному патрулю Миссии в доступе на участок разведения, мотивировав это "мнением безопасности для СММ". Этот патруль должен был способствовать упомянутому патрулю Миссии в пересечении к неподконтрольным правительству районам.



"Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - сообщили в Миссии.





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