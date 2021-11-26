Оккупанты задержали координатора "Крымской солидарности" Меметова
Сотрудники российской полиции задержали координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова, когда он подошел к зданию "Крымского гарнизонного военного суда" в оккупированном Симферополе
Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.
"У здания Крымского гарнизонного военного суда, где проходит рассмотрение апелляции на приговор второй Бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", сотрудники полиции задержали координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и гражданского журналиста Абдуллу Сейдаметова", - говорится в сообщении.
Справка: Общественное движение "Крымская солидарность" создали 9 апреля 2016 года родственники арестованных, адвокаты и активисты как неформальную правозащитную организацию для защиты жертв политических репрессий.
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