Оккупанты задержали координатора "Крымской солидарности" Меметова

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.



"У здания Крымского гарнизонного военного суда, где проходит рассмотрение апелляции на приговор второй Бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", сотрудники полиции задержали координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и гражданского журналиста Абдуллу Сейдаметова", - говорится в сообщении.



Справка: Общественное движение "Крымская солидарность" создали 9 апреля 2016 года родственники арестованных, адвокаты и активисты как неформальную правозащитную организацию для защиты жертв политических репрессий.

Напомним, 17 февраля шестеро жителей оккупированного Крыма, которых ФСБ считает организаторами или участниками "Хизб ут-Тахрир", отправили под арест.

16 августа суд РФ вынес приговоры 4 крымским татарам на сроки от 12 до 18 лет тюрьмы по делу "Хиб ут-Тахрир".

26 ноября украинский омбудсман Людмила Денисова заявила, что состояние политзаключенного Тимура Ялкабова, которому оккупационные власти РФ инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", ухудшилось во время пребывания в российском СИЗО. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb