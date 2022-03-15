Оккупанты забрали мобильные: в Гостомеле люди узнают об эвакуации по слухам и настраивают приемники, чтобы поймать радио
Во временно оккупированном россиянами Гостомеле Киевской области захватчики забирают у местных жителей мобильные телефоны и разбивают их, мотивируя это тем, что сигнал якобы используется для наведения огня
Об этом сообщили жители Гостомеля, которым удалось эвакуироваться гуманитарным коридором в Киев, передаёт Еспресо.TV.
В результате действий оккупантов мирные жители остались без средств связи и источников информации. В результате население временно оккупированных россиянами территорий не получает уведомлений о созданных Украиной гуманитарных коридорах и местах и времени сборов для эвакуации. Информацию о гуманитарных коридорах люди узнают, общаясь друг с другом.
При этом местные жители скрываются в подвалах собственных домов из-за опасений обстрелов, даже когда имеют доступ к собственным домам.
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В то же время, эвакуированные мирные жители отметили, что на временно оккупированной территории можно поймать радиосигнал и владельцы приемников настраивают их, чтобы узнать по радио хоть какую-то информацию и новости.
По словам гражданских, эвакуироваться им удалось, доехав на автомобиле вместе с другими местными жителями до Бучи, где они пересели в эвакуационные автобусы.
Кроме того, по свидетельству местных, оккупанты также не имеют мобильных телефонов и находятся в информационной изоляции, из-за чего среди них возникают ложные слухи о якобы запланированных саммитах по мирному урегулированию с участием Китая и т.д.
По словам эвакуированных, оккупанты предлагали им уехать в Беларусь, однако украинцы отказались.
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