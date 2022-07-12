Оккупанты заблокировали выезд гражданских из Мелитополя в Запорожье

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Людей не пропускают через блок-пост в Васильевке по неизвестным причинам.

"Рашисты настолько боятся контрнаступления ВСУ, что прикрылись тысячами гражданских людей как живым щитом. Весь город – в заложниках. Сколько дней будет продолжаться блокада – неизвестно. Но мы боремся за то, чтобы проезд открыли", – добавляет Федоров.

Оккупанты перегруппируются для нового наступления на Донбассе, – британская разведка.

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