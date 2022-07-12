Оккупанты заблокировали выезд гражданских из Мелитополя в Запорожье
Во вторник, 12 июля, оккупанты в очередной раз заблокировали выезд из Мелитополя в Запорожье для гражданского населения
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Людей не пропускают через блок-пост в Васильевке по неизвестным причинам.
"Рашисты настолько боятся контрнаступления ВСУ, что прикрылись тысячами гражданских людей как живым щитом. Весь город – в заложниках. Сколько дней будет продолжаться блокада – неизвестно. Но мы боремся за то, чтобы проезд открыли", – добавляет Федоров.
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