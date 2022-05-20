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Главная война с Россией Оккупанты заблокировали все выезды из Херсона на подконтрольную Украине территорию,- ОК "Юг"

Оккупанты заблокировали все выезды из Херсона на подконтрольную Украине территорию,- ОК "Юг"

20 мая, 2022 пятница
15:31
война с Россией

В Херсоне россияне увеличили количество блокпостов и усилили патрулирование. Также военные РФ заблокировали все выезды на подконтрольную Украине территорию

Об этом сообщило ОК "Юг".

Оперативное командование отметило, что оккупанты прибегли к таким действиям, потому что не имеют других вариантов борьбы.

"На оккупированной Херсонщине местные жители, несмотря на давление и угрозы рашистов, отметили День вышиванки. В соцсетях и просто по населенным пунктам распространяли фото символов Украины, листовки с призывом к оккупантам убираться домой, плакаты и граффити о своей проукраинской позиции и о том, что Херсонщина – это Украина", - говорится в сообщении.

Добавляют, что в Николаевской области враг не ведет активных наступательных действий. Оккупанты пытаются укрепить оборонительные рубежи.

В ночь на 20 мая украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили, по меньшей мере, еще 1 танк Т-72, еще 1 реактивную систему залпового огня "Град" и автомобильную технику. Потери врага уточняются.

  • За время полномасштабной агрессии России в Николаевской области оккупанты убили 255 человек и разрушили 3,5 тыс. зданий.
  • В Херсонской области рашисты заставляют осужденных в колониях, которых не эвакуировали, копать траншеи, а непокорным простреливают ноги. Оккупанты даже готовы взять их в ряды армии РФ.

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