Оккупанты заблокировали судоходство в Керченском проливе: объясняют сильным ветром

Об этом сообщил спикер Росморречфлота Алексей Кравченко, передает ТАСС .



"С сегодняшнего дня, несмотря на разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможность высадки лоцманов где факто судоходство Керченским проливом перекрыто. Приблизительно по 100 судов (ожидают пропуска - ред.) с севера на юг, с юга на север тоже около 10 – сказал Кравченко.



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По словам представителя кафиров, такие меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, сильный ветер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий Росгвардии блокировать Керченский пролив .

МИД Украины заявил, что таким образом РФ стремится превратить Азовское море в свое "внутреннее озеро".