Оккупанты заблокировали судоходство в Керченском проливе: объясняют сильным ветром
В понедельник, 29 ноября, российские оккупанты заблокировали движение кораблей по Керченскому проливу
Об этом сообщил спикер Росморречфлота Алексей Кравченко, передает ТАСС .
"С сегодняшнего дня, несмотря на разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможность высадки лоцманов где факто судоходство Керченским проливом перекрыто. Приблизительно по 100 судов (ожидают пропуска - ред.) с севера на юг, с юга на север тоже около 10 – сказал Кравченко.
Читайте также. РФ стала дольше удерживать украинские корабли в Керченском проливе, - исследование
По словам представителя кафиров, такие меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, сильный ветер.
- Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий Росгвардии блокировать Керченский пролив .
- МИД Украины заявил, что таким образом РФ стремится превратить Азовское море в свое "внутреннее озеро".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.05
- Актуальное
- Важное