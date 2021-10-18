Оккупанты заблокировали наблюдателей ОБСЕ на базе в Горловке
Оккупанты заблокировали наблюдателей из ОБСЕ на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили отель и заблокировали выходы из него
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Патруль зафиксировал, что автомобильные ворота базы в Горловке закрыты с помощью цепи и навесного замка, а у ворот припаркована машина с голубой табличкой "ДНР", которая блокирует выезд. У машины стояли двое вооруженных боевиков.
Владелец отеля сообщил сотрудникам миссии, что им не позволят покидать помещение гостиницы, сославшись на "приказы от "мэра" Горловки".
В 17:00 17 октября двое мужчин в гражданской одежде вошли в отель и заявили, что сотрудникам ОБСЕ нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будет освобожден оккупант, который был задержан ВСУ в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.
База в Горловке является офисом СММ ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты.
- Напомним, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за опасений за безопасность своих сотрудников.
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