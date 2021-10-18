Оккупанты заблокировали наблюдателей ОБСЕ на базе в Горловке

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Патруль зафиксировал, что автомобильные ворота базы в Горловке закрыты с помощью цепи и навесного замка, а у ворот припаркована машина с голубой табличкой "ДНР", которая блокирует выезд. У машины стояли двое вооруженных боевиков.

Владелец отеля сообщил сотрудникам миссии, что им не позволят покидать помещение гостиницы, сославшись на "приказы от "мэра" Горловки".

В 17:00 17 октября двое мужчин в гражданской одежде вошли в отель и заявили, что сотрудникам ОБСЕ нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будет освобожден оккупант, который был задержан ВСУ в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

База в Горловке является офисом СММ ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb