Оккупанты заблокировали Мелитополь и проводят фильтрацию посреди города, - мэр
Утром 2 декабря российские оккупанты полностью заблокировали Мелитополь, кроме того, что въезд и выезд был запрещен, на главных проспектах проводили фильтрацию
Об этом в медиацентре рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Несколько часов назад город был полностью заблокирован рашистами. Сейчас они в некоторых районах города проводят фильтрацию. Прямо на центральном проспекте, на центральных улицах они разместили по несколько блокпостов и обыскивают все машины", - сказал Федоров.
Кроме того, город заблокирован на въезд и выезд.
"Утром людей не пропускали на въезд в город, даже те немногие люди, которые ехали на работу, – их заставили идти пешком. Даже маршрутные такси в город не пускали", – добавил Федоров.
Мэр Мелитополя объяснил: ежедневно на территории запорожской линии фронта постоянно у российских войск что-то взрывается или уничтожается, "поэтому рашисты пытаются перенести все это на гражданских жителей и совершают против них террор".
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