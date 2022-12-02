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Оккупанты заблокировали Мелитополь и проводят фильтрацию посреди города, - мэр

2 декабря, 2022 пятница
15:51
война с Россией

Утром 2 декабря российские оккупанты полностью заблокировали Мелитополь, кроме того, что въезд и выезд был запрещен, на главных проспектах проводили фильтрацию

Об этом в медиацентре рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Несколько часов назад город был полностью заблокирован рашистами. Сейчас они в некоторых районах города проводят фильтрацию. Прямо на центральном проспекте, на центральных улицах они разместили по несколько блокпостов и обыскивают все машины", - сказал Федоров.

Кроме того, город заблокирован на въезд и выезд.

"Утром людей не пропускали на въезд в город, даже те немногие люди, которые ехали на работу, – их заставили идти пешком. Даже маршрутные такси в город не пускали", – добавил Федоров.

Мэр Мелитополя объяснил: ежедневно на территории запорожской линии фронта постоянно у российских войск что-то взрывается или уничтожается, "поэтому рашисты пытаются перенести все это на гражданских жителей и совершают против них террор".

  • К слову, 15 ноября в спальном районе оккупированного Мелитополя, где размещались оккупанты, раздался взрыв. В результате был ранен коллаборант Дмитрий Трухин, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии
  • 22 ноября в эфире Еспресо Иван Федоров сообщил , что жителей Мелитополя россияне забирают в плен и пытают электрическим током.
  • 27 ноября стало известно, что морские пехотинцы уничтожили 4 российских склада с боеприпасами.
  • Украинские военные нанесли удар 25 ноября в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области.
  • Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что с начала оккупации захватчики похитили из города более 700 человек, только с начала ноября исчезли шесть мужчин.
  • К слову, городской голова Мелитополя Иван Федоров подчеркнул , что во временно оккупированном Мелитополе усиливается террор и беспредел со стороны врага.
  • В Мелитополе Запорожской области - постоянные успехи партизан, поэтому оккупационные власти начали подготовку к возможному так называемому трибуналу
  • Во временно захваченном Мелитополе коллаборанты и захватчики ищут партизан и даже объявили вознаграждение – 500 тысяч рублей.
  • 30 ноября городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал , что бизнес на оккупированной части Запорожской области поделили между собой группы гауляйтеров – кто-то ввозит продукты, кто-то – горючее, а кто-то контролирует вывоз зерна.

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Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
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