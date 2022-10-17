Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 17 октября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 423. Выросло количество раненых - более 811. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - пишут в прокуратуре.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 408, Харьковской – 256, Киевской – 116, Николаевской – 77, Черниговской – 68, Запорожской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

"16 октября в результате обстрела г. Бахмут Донецкой области травмирован 16-летний мальчик. Из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через warcrimes.gov.ua , по тел: +380961004438, +380683235856 или на " Дети войны ".

Напомним, учебные заведения Киева из-за обстрелов перешли на дистанционку

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