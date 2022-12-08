Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке на facebook .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. В других направлениях ситуация следующая:

На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Хриновка и Гремяч Черниговской области и Середина-Буда и Чернецкое Сумской области.

враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Хриновка и Гремяч Черниговской области и Середина-Буда и Чернецкое Сумской области. На Слобожанском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двухлетняя и Каменка Харьковской области. Авиационный удар оккупанты нанесли неподалеку от Каменки.

артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двухлетняя и Каменка Харьковской области. Авиационный удар оккупанты нанесли неподалеку от Каменки. На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил обстрелы по районам населенных пунктов Берестово, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Песчаное Луганской области.

противник ведет оборону. Совершил обстрелы по районам населенных пунктов Берестово, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Песчаное Луганской области. На Лиманском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.

противник обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам тридцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Благодатное, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спирное, Клищиевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское.

противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам тридцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Благодатное, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спирное, Клищиевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское. В Новопавловском направлении враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы двадцати двух населенных пунктов. В частности, это – Времовка и Новополь Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. Также оккупанты привлекут авиацию для ударов по районам Малых Щербаков и Степного.

огневого поражения потерпели районы двадцати двух населенных пунктов. В частности, это – Времовка и Новополь Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. Также оккупанты привлекут авиацию для ударов по районам Малых Щербаков и Степного. В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов семнадцати населенных пунктов. Среди них - Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львов, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское и Антоновка Херсонской области и окрестности города Херсон.

За сутки, 8 декабря, ВСУ поразили 5 вражеских пунктов управления и 8 районов сосредоточения личного состава противника.

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