Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

"Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам "денацификации". Теперь фильтрационные лагеря для украинцев - не только на оккупированной территории Украины. Поступили первые свидетельства об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в России в районе пунктов перехода государственной границы с Эстонией ", – пишет советник мэра.

Отныне на границе с РФ, когда украинцев идентифицируют, что те получили статус убежища от войны, то их доставляют в фильтрационный лагерь близ Эстонии. Известно, что там наблюдают случаи геноцида населения.

"Мариупольцы, попавшие в такой лагерь впервые две недели назад, рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским. Тенденция настоящего геноцида набирает обороты", - добавляет Петр Андрющенко.

За минувшие сутки, 29 мая, в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовского района доставили 253 человека, из них 33 ребенка. Также из Безымянного в г. Таганрог депортированы 235 мариупольцев, в том числе 28 детей.

Напомним, оккупанты за неделю вывезли в фильтрационный лагерь почти 3 тыс. мариупольцев, из них 300 - дети.

Из-за вторжения России с 24 февраля в Украине погибли 243 ребенка и более 444 ранены. Больше всего в Донецкой, Киевской, Харьковской областях.

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