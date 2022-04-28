Оккупанты за сутки в Донецкой области убили одного человека, еще восемь гражданских были ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram.

"Россия убивает гражданских! За 27 апреля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса – в Марьинке. Ранения в результате обстрелов получили еще 8 человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 2 человека, получивших ранения в Луганской области. Всего с начала полномасштабного вторжения, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, оккупанты убили в Донецкой области 275 человек, тогда как ранили еще 868 мирных граждан.

Вооруженные силы Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, нанося им значительные потери. За сутки 27 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb