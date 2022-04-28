Оккупанты за сутки в Донецкой области убили одного человека, еще восемь гражданских были ранены
Российские военные 27 апреля убили одного и ранили еще восьмерых гражданских жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram.
"Россия убивает гражданских! За 27 апреля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса – в Марьинке. Ранения в результате обстрелов получили еще 8 человек", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 2 человека, получивших ранения в Луганской области. Всего с начала полномасштабного вторжения, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, оккупанты убили в Донецкой области 275 человек, тогда как ранили еще 868 мирных граждан.
- Вооруженные силы Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, нанося им значительные потери. За сутки 27 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак.
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