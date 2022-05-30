Оккупанты за сутки трижды обстреляли Харьков, разрушены дом и автомобиль спасателей
За минувшие сутки по инфраструктуре города Харькова зафиксировано 3 обстрела из РСЗО. Жертв нет
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Враг нанес удары по Киевскому району г. Харькова, в результате которых повреждены жилой дом и служебный автомобиль ГСЧС Украины.
"По области за сутки обстрелам подвергся Харьковский район: в с. Циркуны 2 человека ранены. В с. Шестаково от обстрелов пострадала женщина."
Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет. Также подвергались обстрелам Дергачевская и Чугуевская громады", – сообщил Синегубов.
Он добавил, что защитники Украины удерживают занятые рубежи в направлении государственной границы со страной-агрессором и дают врагу достойный отпор.
"Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление бронированной техники и российских военных", - резюмировал глава Харьковской ОВА.
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