Об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг нанес удары по Киевскому району г. Харькова, в результате которых повреждены жилой дом и служебный автомобиль ГСЧС Украины.

"По области за сутки обстрелам подвергся Харьковский район: в с. Циркуны 2 человека ранены. В с. Шестаково от обстрелов пострадала женщина."

Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет. Также подвергались обстрелам Дергачевская и Чугуевская громады", – сообщил Синегубов.

Он добавил, что защитники Украины удерживают занятые рубежи в направлении государственной границы со страной-агрессором и дают врагу достойный отпор.

"Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление бронированной техники и российских военных", - резюмировал глава Харьковской ОВА.

Напомним, Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

В Харькове и области разрушено 2 229 домов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb