Оккупанты за сутки трижды обстреляли Харьков из артиллерии, ранен один человек
Российские войска за минувшие сутки, 29 апреля, трижды из артиллерии обстреляли жилые районы Харькова. Оккупанты пытались совершить наступление в области, однако безуспешно
Об этом сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов во время видеообращения.
Ночью продолжились обстрелы Харькова, в том числе крайних восточных жилых районов Салтовка и Северная Салтовка. За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили по Харькову только 3 артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным Силам, имеющим боевые успехи, военные операции продолжаются", – рассказал он.
Горячей точкой остается Изюм. Российские войска попытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенько и не имели успеха, ведь ВСУ держат оборону и наносят значительные потери оккупантам.
- Заметим, штурмовое подразделение главного управления разведки под руководством командования сухопутных войск отразило населенный пункт под названием Русская Лозовая – пункт, который находится на трассе между Харьковом и Белгородом. Обычно по этому направлению проходят обстрелы нашего Харькова, поэтому теперь ситуация в городе должна быть более спокойной.
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