Оккупанты за сутки трижды обстреляли Харьков из артиллерии, ранен один человек

Об этом сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов во время видеообращения.

Ночью продолжились обстрелы Харькова, в том числе крайних восточных жилых районов Салтовка и Северная Салтовка. За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили по Харькову только 3 артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным Силам, имеющим боевые успехи, военные операции продолжаются", – рассказал он.

Горячей точкой остается Изюм. Российские войска попытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенько и не имели успеха, ведь ВСУ держат оборону и наносят значительные потери оккупантам.