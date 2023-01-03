Оккупанты за сутки совершили 18 обстрелов из РСЗО и 8 авиаударов по территории Украины
Во вторник, 3 января, оккупанты совершили 8 авиаударов и 18 обстрелов из РСЗО, а также обстреляли позиции наших войск из танков и артиллерии в районах более 25 населенных пунктов на Запорожье и в Херсонской области
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
В Генштабе рассказали, что противник совершил обстрелы из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Караичное, Охримовка, Амбарное Харьковской области.
Отмечается, что россияне, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных из Херсона.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено, на других направлениях ситуация такова:
- На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, в частности: Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Першотравневое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва Луганской области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск из танков и артиллерии разных типов в районах более 20 населенных пунктов, сриди которых Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков и всего спектра артиллерии в районах более 25 населенных пунктов, а также не прекращает производить обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области.
Во вторник, 3 января, авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли 8 ударов по районам скопления оккупантов, а также поразили 2 пункта управления.
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