Оккупанты за сутки разрушили и повредили 36 домов в Луганской области, в Северодонецке попали в больницу и бьют по "Азоту"

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram .

По его словам, жилые районы Луганщины были обстреляны 24 раза, много повреждений в Горной, Попаснянской общинах и Северодонецке.

"В Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются и артиллерийские атаки на "Азот". После каждой пиротехники проверяют промышленные площадки на наличие неразорванных снарядов", - написал Гайдай.

Он добавил, что за сутки россияне повредили 36 домов – 11 домов разрушили в Золотом, 10 – в Попасной, пять – в Северодонецке, четыре – в Рубежном. В Лисичанске два дома не подлежат восстановлению.

6 мая в Луганской области более 123 тыс. потребителей находились без электроэнергии.

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