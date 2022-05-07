Оккупанты за сутки разрушили и повредили 36 домов в Луганской области, в Северодонецке попали в больницу и бьют по "Азоту"
В пятницу, 6 мая, российские оккупанты произвели 24 обстрела жилых кварталов Луганской области, в Северодонецке повредили больницу и били по химическому заводу "Азот"
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram .
По его словам, жилые районы Луганщины были обстреляны 24 раза, много повреждений в Горной, Попаснянской общинах и Северодонецке.
"В Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются и артиллерийские атаки на "Азот". После каждой пиротехники проверяют промышленные площадки на наличие неразорванных снарядов", - написал Гайдай.
Он добавил, что за сутки россияне повредили 36 домов – 11 домов разрушили в Золотом, 10 – в Попасной, пять – в Северодонецке, четыре – в Рубежном. В Лисичанске два дома не подлежат восстановлению.
- 6 мая в Луганской области более 123 тыс. потребителей находились без электроэнергии.
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