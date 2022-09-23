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Оккупанты за сутки повредили инфраструктуру более 30 населенных пунктов, - Генштаб

23 сентября, 2022 пятница
00:17
война с Россией

Российские захватчики в течение суток нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов и произвели более 24 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам Украины

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

"Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, Это, в частности, Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок и Миролюбовка", - говорится в сообщении.

Враг сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донбасса и удержании временно оккупированных территорий, а также на срыве активных действий ВСУ по отдельным направлениям, обстреливает украинские позиции вдоль линии столкновения и не прекращает ведение воздушной разведки.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях оккупанты продолжают обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

  • на Северском направлении – в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфине, Ездецкое и Миропольское Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двуречная, Гусинка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка;
  • на Краматорском направлении – Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок;
  • на Бахмутском направлении – Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск;
  • на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не проводил, вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времевка, Павловка, Малая Токмачка, Новомосковск, Гуляйпольское, Новоселка;
  • на Южнобужском направлении враг подверг огневому воздействию более 37 населенных пунктов.

В Херсоне оккупанты усиливают административно-полицейский режим, проверяют дома местных жителей и давят на херсонцев психологически.

22 сентября ВСУ отразили вражеские атаки в районах Купянска, Зайцева и Новомихайловки.

Авиация ВСУ за сутки поразила 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага и две позиции зенитных ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ 22 сентября поразили 4 пункта управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, три позиции вражеской противовоздушной обороны, позиции артиллерии, а также три состава боеприпасов.

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