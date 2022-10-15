Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме.

Россияне обстреливали Черниговщину и Сумщину с территории российских Ломаковки, Городища и Ирпы. Они били из минометов и беспилотников.

Жертв в результате российских обстрелов нет.

15 октября россияне обстреляли из минометов Белопольскую и Речковскую общины Сумщины.

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