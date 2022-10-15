English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Оккупанты за сутки обстреляли Сумщину и Черниговщину из минометов и дронов

Оккупанты за сутки обстреляли Сумщину и Черниговщину из минометов и дронов

15 октября, 2022 суббота
12:33
война с Россией

Российские захватчики 14 октября били с территории РФ по приграничной Черниговщине и Сумщине из минометов и дронов

Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме.

Россияне обстреливали Черниговщину и Сумщину с территории российских Ломаковки, Городища и Ирпы. Они били из минометов и беспилотников.

Жертв в результате российских обстрелов нет.

  • 15 октября россияне обстреляли из минометов Белопольскую и Речковскую общины Сумщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Сумщина
Черниговщина
Военные новости
Читайте также:
Кордон між Польщею та Україною
13 октября, 2022 четверг
Правительство разрешило выезд за границу еще одной категории украинцев
12 октября, 2022 среда
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина бомбить Дрезден из-за протестов в поддержку Украины
15 октября, 2022 суббота
Кадыров и Пригожин подыскали кандидатуру на замену Шойгу, - росСМИ
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
15 октября
12:33
OPINION
О чем нам говорит "народный ТОП"?
12:28
Курс валют сегодня: какая цена на доллар, евро и злотый
12:25
Саудовская Аравия выделит $400 миллионов на гуманитарную помощь Украине
12:14
Хейни и Камбосос устроили толкотню во время дуэли взглядов перед чемпионским боем в категории Ломаченко
12:01
В Киевской области сегодня будут слышны взрывы: будут работать саперы
11:58
В России заканчивается критически важная микроэлектроника для ВПК, - Минфин США
11:51
"Военная одежда" для детей в обмен на голоса на псевдореферендумах: СБУ обнаружила очередную штаб-квартиру россиян в Херсонской области
11:25
Хакеры атаковали транспортные компании в Украине и Польше, - Microsoft
11:15
В Полтавской области 15 октября будут продолжаться учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
11:01
Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов
10:48
Россия пытается "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск
10:30
Обновлено
Россияне утром нанесли ракетный удар по Киевщине, поврежден объект электроэнергетики
10:29
Мобилизированные резервисты оснащены гораздо хуже, чем силы РФ, которые уже в Украине - британская разведка
10:18
Утром оккупанты снова нанесли ракетный удар по Никополю, ранены три человека
10:11
Эксклюзив
Страны НАТО могут нанести превентивный удар по заводу по производству иранских дронов, - экс-командующий десантно-штурмовым войском Якубец
10:08
Обновлено
В оккупированном Мелитополе прогремели сильные взрывы: пострадала военная база россиян
10:07
OPINION
Кто среди украинских киноакадемиков? Лидеры российского проката
09:57
Россия за сутки потеряла 400 военных, 7 боевых бронемашин и 2 вертолета
09:44
Обновлено
Россияне второй раз за сутки ударили ракетами по Запорожью: повреждены 36 домов и учебное заведение
09:35
Эксклюзив
Уровень сбития иранских дронов-камикадзе – 60-70%, - руководитель центра подготовки операторов БПЛА Таран
09:29
В освобожденном Лимане нашли еще шестерых убитых россиянами гражданских
09:23
Эксклюзив
Днепропетровский облсовет выделил средства на закупку зимней формы для ТрО, - депутат
09:15
Над Днепропетровщиной ВСУ ночью уничтожили 5 иранских дронов Shahed
09:11
Россияне ночью обстреливали Никопольщину, два человека получили ранения
08:58
Украинские военные за сутки отразили атаки в районах 13 населенных пунктов и ударили по 40 районам сосредоточения россиян, - Генштаб ВСУ
08:39
Смертность раненых в Украине оккупантов превышает 50%, - Генштаб ВСУ
08:24
Россияне за сутки нанесли по Украине 30 авиаударов и совершили 48 обстрелов из РСЗО, - Генштаб ВСУ
08:20
Эксклюзив
В Харькове российского имущества больше всего в Украине, - депутат райсовета
07:35
OPINION
Николай Княжицкий
Почему власть защищает имперское наследие и тянет русский мир в Украину
07:23
Более 500 артснарядов, боеприпасов к РСЗО, противотанковые ракеты, мины: на освобожденной территории Херсонщины обнаружили состав россиян
06:47
Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в освобождении украинских военнопленных
05:58
Президент ПАСЕ пообещал содействовать Красному кресту в помощи украинским военнопленным
05:37
Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по позициям врага, в том числе по системам ПВО, - ОК Юг
05:10
Путин сообщил о завершении мобилизации, чтобы разблокировать осенний призыв, - ISW
04:44
Ракеты для HIMARS, снаряды для гаубиц, боеприпасы и бронированные авто: детали нового пакета военной помощи США.
04:19
Персонал ЗАЭС находится под "недопустимым давлением", - руководитель МАГАТЭ
03:53
Президент Казахстана заявил о попытках дестабилизировать Центральную Азию с помощью информационных технологий
03:26
В Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя
03:01
Обновлено
В Турции взрыв на угольной шахте: число погибших выросло до 25 человек
02:36
Кадыров и Пригожин подыскали кандидатуру на замену Шойгу, - росСМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV