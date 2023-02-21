Оккупанты за сутки обстреляли пять общин Сумщины - 78 прилетов

Об этом Сумская областная военная администрация сообщает в facebook .

Стало известно, что в результате минометного обстрела села Грабовское Краснопольского территориального общества около 14:00 повреждены частный дом и хозяйственное здание. В это время враг выпустил пять мин. Обстрелы общины продолжились в 15:50, зафиксировано 7 попаданий из миномета и одна из артиллерии. В этот раз без последствий.

Кроме того, россияне обстреляли из минометов и артиллерии территорию Эсманьской, Белопольской, Новослободской, Ворожбянской общин.

Также отмечается, что Белопольское общество враг обстреливал из самоходных артиллерийских установок, зафиксировано пять попаданий, а также сбросил 17 мин.

По Новослободской общине с 10:00 продолжался минометный обстрел, зафиксировано 25 попаданий.

По Ворожбянскому обществу с 10:20 агрессор совершил артиллерийский обстрел из САУ, зафиксировано 12 попаданий.

На территорию Эсманьского общества в 10:25 россияне сбросили 6 мин.