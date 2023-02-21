Оккупанты за сутки обстреляли пять общин Сумщины - 78 прилетов
Российские захватчики в течение 21 февраля совершили обстрелы пяти общин Сумской области, зафиксировано 78 попаданий
Об этом Сумская областная военная администрация сообщает в facebook .
Стало известно, что в результате минометного обстрела села Грабовское Краснопольского территориального общества около 14:00 повреждены частный дом и хозяйственное здание. В это время враг выпустил пять мин. Обстрелы общины продолжились в 15:50, зафиксировано 7 попаданий из миномета и одна из артиллерии. В этот раз без последствий.
Кроме того, россияне обстреляли из минометов и артиллерии территорию Эсманьской, Белопольской, Новослободской, Ворожбянской общин.
Также отмечается, что Белопольское общество враг обстреливал из самоходных артиллерийских установок, зафиксировано пять попаданий, а также сбросил 17 мин.
По Новослободской общине с 10:00 продолжался минометный обстрел, зафиксировано 25 попаданий.
По Ворожбянскому обществу с 10:20 агрессор совершил артиллерийский обстрел из САУ, зафиксировано 12 попаданий.
На территорию Эсманьского общества в 10:25 россияне сбросили 6 мин.
- В понедельник, 20 февраля, россияне обстреляли четыре территориальных общины в Сумской области.
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