Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

В течение суток россияне продолжили бить по населенным пунктам у линии фронта и границы с РФ.

В частности, с российской территории оккупанты обстреляли Ольховатку, Волчанск, Охримовку и Старицу Чугуевского и Купянского районов. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии они вели огонь по Дружелюбовке и Петро-Ивановке в Изюмовском и Купянском районах.

В течение 27 октября пострадавших в результате российских обстрелов не последовало.

На деоккупированных территориях Харьковщины за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 247 взрывоопасных предметов.

На линии фронта украинские защитники ведут боевые действия с россиянами и наносят им новые потери.

26 октября в Харьковской области начали эксгумировать останки украинских военных, погибших в апреле во время отступления и которых россияне сбрасывали в яму насыпью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb