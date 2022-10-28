Оккупанты за сутки обстреляли из танков и артиллерии четыре района Харьковщины
В Харьковской области 27 октября россияне из артиллерии, танков и минометов обстреляли Чугуевский, Изюмский и Купянский районы
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
В течение суток россияне продолжили бить по населенным пунктам у линии фронта и границы с РФ.
В частности, с российской территории оккупанты обстреляли Ольховатку, Волчанск, Охримовку и Старицу Чугуевского и Купянского районов. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии они вели огонь по Дружелюбовке и Петро-Ивановке в Изюмовском и Купянском районах.
В течение 27 октября пострадавших в результате российских обстрелов не последовало.
На деоккупированных территориях Харьковщины за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 247 взрывоопасных предметов.
На линии фронта украинские защитники ведут боевые действия с россиянами и наносят им новые потери.
- 26 октября в Харьковской области начали эксгумировать останки украинских военных, погибших в апреле во время отступления и которых россияне сбрасывали в яму насыпью.
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